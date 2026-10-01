Зеленський привітав із Днем захисників і захисниць: Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність

Президент України Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць України з їхнім днем та подякував військовослужбовцям за захист життя, цінностей, незалежності й майбутнього держави.

"Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни", – написав Зеленський у Facebook у четвер.

Він висловив вдячність усім, хто захищає життя українців, цінності та право України на існування, а також майбутнє держави.

"Дякую вам. Всім, хто на захисті нашого життя, наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього – всієї нашої держави. Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність", – зазначив президент.

"З вдячністю та повагою всім нашим захисникам і захисницям ми кажемо сьогодні: Слава вам! Слава Україні! Героям слава!" – наголосив Зеленський.