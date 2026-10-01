Головна цінність війська – люди, а перемога здобувається технологіями та розумом – Драпатий у День захисників і захисниць

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав військовослужбовців із Днем захисників і захисниць України, наголосивши, що головною цінністю армії є люди, а запорукою перемоги над російським агресором виступають технологічна перевага, інновації та фаховість.

"Сучасні війни не такі, як колись. Це часи новітньої зброї і технологій. Але я не втомлююся наголошувати, що головна цінність нашого війська – люди... Поки агресор намагається здолати нас кількістю металобрухту та м'ясними штурмами, ми робимо ставку на інновації та безпілотні системи, точні розрахунки й нестандартні рішення, максимально бережемо й розвиваємо людський капітал. Наші дрони змінили правила на полі бою, а влучні далекобійні удари методично випалюють ресурси й логістику противника глибоко в його тилу", – написав головнокомандувач у фейсбуці у четвер зранку.

Він зазначив, що його першочергова відповідальність на посаді полягає в забезпеченні умов, за яких армія перемагає злагодженістю, розумом і технологіями, а сучасна війна вимагає від бійців і командирів максимальної підготовки та лідерських якостей.

Драпатий висловив вдячність усім захисникам і захисницям, які тримають передові позиції на суходолі, у повітрі, на воді, у кіберпросторі та забезпечують логістику, а також закликав шанувати пам'ять полеглих побратимів і посестер: "Ми платимо найвищу ціну за право бути Україною. Я схиляю голову перед пам'яттю кожного полеглого побратима і кожної полеглої посестри. Пам'ятати їх – означає продовжувати їхню справу".

Головнокомандувач також наголосив на спадкоємності поколінь українських воїнів від часів козацтва до сьогодення та підкреслив, що збереження держави – це спільна відповідальність усього суспільства.