Сили оборони збили та подавили 87 зі 107 ворожих БпЛА, є влучання на 11 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 87 зі 107 безпілотників різних типів, якими російські окупаційні війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 01 жовтня (з 18:00 30 вересня) противник атакував 107 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу 'Пародія' із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово – РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 збито та подавлено 87 дронів типу Shahed, "Гербера" та апаратів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.