Унаслідок обстрілів Сумщини двоє людей загинули, 16 постраждали – поліція

Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Сумській області, унаслідок чого двоє людей загинули, ще 16 зазнали поранень і травм, повідомляє Національна поліція України в телеграм-каналі.

"У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинули чоловіки віком 40 та 64 роки. Поранення отримали ще четверо чоловіків та жінка", – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Крім того, у Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами (КАБ) поранення дістали 52-річний чоловік і п'ять жінок віком від 68 до 84 років, а ще один чоловік постраждав через атаку ворожого безпілотника.

Також до медичного закладу звернулися четверо осіб (троє жінок та чоловік), які зазнали травм 29 вересня через удар російського БпЛА в Середино-Будській громаді.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та екстрені служби. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.