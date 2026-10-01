Унаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждав чоловік, пожежі сталися в Солом'янському та Оболонському районах – ДСНС

Унаслідок російської повітряної атаки на Київ у ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік, у двох районах столиці ліквідовано пожежі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у телеграм-каналі..

За даними рятувальників, у Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння в приміщенні на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку, а також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м.

В Оболонському районі виникла масштабна пожежа у складській будівлі, яку співробітники ДСНС наразі ліквідували. Одного постраждалого передали медикам для надання допомоги.