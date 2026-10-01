Окупанти за добу втратили 1900 осіб, 36 артсистем та 1288 БПЛА – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1900 окупантів, 36 артсистем, одну бронемашину, 1288 БПЛА, 5 крилатих ракет, а також 528 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, інформує Генеральний штаб ЗС України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.26 склали особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб, танків – 12 388 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од., артилерійських систем – 50 555 (+36) од., РСЗВ – 2 174 (+3) од., засоби ППО – 1 683 (+1) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од., крилаті ракети – 5 126 (+5) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од., спеціальна техніка – 4 774 (+4) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.