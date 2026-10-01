1 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 жовтня відзначають День захисників і захисниць, День Українського козацтва, День ветерана, День молитви за всіх полеглих за свободу і державність України, День геронтолога.

Ще сьогодні Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку.

День визволення м. Лиман (Донецька обл.) від російських окупантів (2022).

День Незалежності Кіпру.

Православна церква - Покрова Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Солодкопевця.

День 1681 Російська агресія - Day 1681 Russian aggression

День захисників і захисниць України

Цього дня ми вшановуємо захисників нашої держави - наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадуємо про українців, які пожертвували своїм життям заради Батьківщини за часів козацтва та визвольного руху у двадцятому столітті.

День ветерана

Започатковано це свято в 2004 році відповідно до Указу президента.

Уперше ветеранами стали називатися солдати і військовослужбовці, за плечима яких було більше 20-ти років вірної служби. Це сталося ще в античному Римі. Повага і шана до цих людей з боку їхньої держави була такою великою, що їх наділяли земельними ділянками або отримували солідну грошову винагороду, вони ставали повноправними римськими громадянами та звільнялися від усіляких повинностей.

Нині в багатьох країнах світу державами та урядами встановлюється чітка стратегія в підтримці ветеранів і ветеранських організацій, які є по суті незамінним інститутом передового досвіду та традицій на найрізноманітніших напрямах економічного та суспільного життя всього суспільства.

День геронтолога

Геронтологія являє собою науку, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння людини, його причини і способи боротьби зі старінням, методи можливого омолодження організму. Виник цей напрям у науці близько століття тому.

Пріоритетні напрями у фундаментальних дослідженнях старіння в сучасній геронтології дають змогу впевнено рухатися вперед на цьому шляху, постійно нарощуючи наші пізнання й удосконалюючи методи боротьби зі старінням.

Міжнародний день музики



Міжнародний день музики (International Music Day), що відзначається щорічно 1 жовтня, є глобальною подією, ініційованою Міжнародною музичною радою (International Music Council) з метою вшанування музичного мистецтва та його здатності об’єднувати людей, сприяти миру та взаєморозумінню між різними культурами. Заснований 1973 року на 15-й Генеральній асамблеї Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО в Лозанні.

Цей день є гармонійним поєднанням заходів, виставок та виступів, спрямованих на популяризацію музичного мистецтва серед усіх верств суспільства та заохочення до взаємного сприйняття естетичних цінностей.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Василя (Ласла, Ласлова) Чопея (1856-1934), українського мовознавця, перекладача, педагога, автора підручників для українських шкіл (Угорщина);

140 років від дня народження Валентини Радзимовської (1886-1953), вченої, біологині, засновниці української школи фізіологів і біохіміків, громадської діячки;

135 років від дня народження Івана Григоровича Бучка (1891-1974), українського архієпископа УГКЦ, мецената української культури, церковного та громадського діяча (Рим);

135 років від дня народження Миколи Павловича Чижевського (1891-1954), українського військового діяча, підполковника артилерії Армії УНР;

40 років від дня заснування (1986) в Києві Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України".

Ще цього дня:

1919 - Закінчилася польсько-українська війна (1918-1919);

1926 - Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1929 - Численні арешти в Українській РСР членів вигаданого сталінцями Союзу Визволення України (СВУ), початок масового знищення української інтелігенції;

1931 - На Харківському тракторному заводі випущено перший трактор;

1938 - Німецькі війська вторглися на територію Чехословаччини;

1948 - Розпочалася експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;

1949 - У Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки;

1959 - У Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;

1960 - На Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".

Церковне свято

Покрова Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії святкується щорічно 1 жовтня.

Це головне осіннє свято, історія якого сягає 910 року, періоду, коли Візантійська імперія вела війну із сарацинами. Цього дня в Константинополі (до якого вже впритул підійшли мусульмани), у Влахернській церкві, де зберігалася риза Богоматері, під час богослужіння юродивий Андрій і його учень Епіфаній побачили Богородицю, що з’явилася у повітрі і розпростерла над тими, хто молився, своє широке біле покривало - покров. Дивне явище Богородиці, що покриває християн, підбадьорило і втішило греків, зібравши останні сили, вони перемогли сарацинів.

В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має дуже особливе значення. У цей день святкують День українського козацтва, адже козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Вони молилися їй перед битвами, а ікона Покрови була в кожному козацькому курені.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

З прикмет цього дня:

Яка погода на Покрову, такою буде і вся зима. Теплий і сонячний день — осінь буде довгою, м'якою та затяжною. Випав перший сніг (або з'явився іній) до Покрови — зима прийде рано і буде холодною. Якщо снігу ще немає — зима настане не скоро. Дощ або сильний вітер цього дня — чекайте на вологу, холодну та вітряну осінь. Журавлі вже відлетіли у вирій — зима буде ранньою, суворою та холодною. Береза чи дуб ще не скинули листя — зима буде пізньою та м'якою. Багато павутиння вранці — до теплої та гожої осені.

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