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Сибіга подякував парламенту й главі МЗС Естонії за рішучу заяву на підтримку України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність парламенту Естонії (Рійгікогу) та своєму естонському колезі Маргусу Цахкні за ухвалення потужної заяви на підтримку України та непохитну солідарність у протистоянні російській агресії.

"Ми щиро вдячні за сильну заяву Riigikogu, яка підтверджує непохитну підтримку України з боку Естонії. Естонія з самого початку зрозуміла, що поставлено на карту в цій війні. Україна захищає свою суверенність і народ, протистоячи Росії, яка прагне нав'язати силу замість міжнародного права та підірвати безпеку Європи", – написав очільник українського зовнішньополітичного відомства в соцмережі Х у середу ввечері.

Сибіга наголосив, що стратегічний курс партнерів має залишатися незмінним: посилення України та збільшення тиску на державу-агресора. За його словами, для обмеження здатності Москви продовжувати війну та досягнення справедливого й тривалого миру необхідні нарощування оборонної допомоги, посилення санкційного режиму і забезпечення повної відповідальності РФ.

"Дякуємо вам, дорогий Маргусе Цахкна, за ваше особисте лідерство та послідовний голос. І дякуємо Естонії та естонському народові за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною з такою видатною рішучістю з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ми високо цінуємо цю дружбу", – підсумував глава МЗС України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2105382851382501886?s=20

#підтримка #естонія #сибіга
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