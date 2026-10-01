Сибіга подякував парламенту й главі МЗС Естонії за рішучу заяву на підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність парламенту Естонії (Рійгікогу) та своєму естонському колезі Маргусу Цахкні за ухвалення потужної заяви на підтримку України та непохитну солідарність у протистоянні російській агресії.

"Ми щиро вдячні за сильну заяву Riigikogu, яка підтверджує непохитну підтримку України з боку Естонії. Естонія з самого початку зрозуміла, що поставлено на карту в цій війні. Україна захищає свою суверенність і народ, протистоячи Росії, яка прагне нав'язати силу замість міжнародного права та підірвати безпеку Європи", – написав очільник українського зовнішньополітичного відомства в соцмережі Х у середу ввечері.

Сибіга наголосив, що стратегічний курс партнерів має залишатися незмінним: посилення України та збільшення тиску на державу-агресора. За його словами, для обмеження здатності Москви продовжувати війну та досягнення справедливого й тривалого миру необхідні нарощування оборонної допомоги, посилення санкційного режиму і забезпечення повної відповідальності РФ.

"Дякуємо вам, дорогий Маргусе Цахкна, за ваше особисте лідерство та послідовний голос. І дякуємо Естонії та естонському народові за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною з такою видатною рішучістю з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ми високо цінуємо цю дружбу", – підсумував глава МЗС України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2105382851382501886?s=20