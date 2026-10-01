Стефанчук обговорив із президенткою парламенту Коста-Рики повернення депортованих дітей, санкції проти РФ і запросив її до України

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів у Мадриді першу зустріч із президенткою Законодавчих Зборів Коста-Рики Ярою Хіменес, під час якої сторони обговорили повернення викрадених Росією дітей, посилення санкційного тиску на державу-агресора та співпрацю на міжнародних майданчиках.

"Перше засідання між головами парламентів України та Коста-Рики – і потужний старт для набагато тіснішої міжпарламентської співпраці. У Мадриді я зустрівся з Ярою Хіменес, Президенткою Законодавчих Зборів Коста-Рики", – повідомив спікер українського парламенту в соцмережах у ніч на четвер.

Він висловив вдячність Коста-Риці за послідовну підтримку України й окремо відзначив, що ця держава стала першою країною Латинської Америки, яка приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Під час переговорів сторони також приділили увагу питанню посилення санкційного тиску на РФ, можливості приєднання Коста-Рики до Коаліції порятунку та її участі у П'ятому парламентському саміті Кримської платформи.

"Ми домовилися продовжити наш діалог і поглибити співпрацю між нашими парламентами. Я запросив Яру Хіменес відвідати Україну – такий візит стане ще одним важливим кроком у розвитку наших двосторонніх відносин", – підсумував Стефанчук.

Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/2105359835474563143?s=20