ПАРЄ визнала Держдуму РФ нелегітимною – народна депутатка Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної думи Російської Федерації нелегітимним, повідомила член постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"ПАРЄ визнала "нову" Державну думу РФ нелегітимною та закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам!", – повідомила Кравчук у Фейсбуці у середу.

За її словами, за резолюцію ПАРЄ щодо фейкових "виборів" у Росії проголосували одноголосно (59 "за") на пленарному засіданні асамблеї у середу у Страсбурзі.

"Асамблея чітко констатує: так звані "вибори" до Державної думи 18-20 вересня не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів та не можуть вважатися справжнім волевиявленням громадян Росії. Відповідно, нова Державна дума не може бути визнана демократично обраною чи легітимним представницьким органом", – зазначила народна депутатка.

Кравчук розповіла, що до тексту резолюції за її пропозицією було внесено три поправки.

"Закріпили принципи міжнародного гуманітарного права щодо окупації: окупація має тимчасовий характер і не передає суверенітету державі-окупанту. Держава-окупант має поважати чинний правопорядок окупованої території, а тимчасовий контроль не може використовуватися для зміни її правового статусу", – відзначила Кравчук.

Вона також підкреслила, що резолюція засудила примус українських громадян на тимчасово окупованих територіях до участі в російських "виборчих" процесах.

"Участь (у виборах – ІФ-У), отримана в умовах окупації, примусу чи тиску, не може трактуватися як вільне політичне волевиявлення або використовуватися для легітимізації спроби незаконної анексії. Також закликали до негайних санкцій проти тих, хто буде намагатиметься "представляти" тимчасово окуповані території", – наголосила Кравчук.

За словами Кравчук, серед основних закликів резолюції – відкинути фейкові "вибори" до Держдуми РФ та не визнавати жодних юридичних чи політичних наслідків їх проведення на тимчасово окупованих територіях України. Документ також пропонує утримуватися від будь-якої взаємодії з новою Державною думою РФ, продовжувати політичну та дипломатичну ізоляцію російської влади та не допускати нормалізації участі Росії в міжнародних форматах.

Вона зазначила, що резолюція пропонує запроваджувати санкції проти ЦВК РФ, її керівництва та членів, регіональних виборчих комісій, а також осіб, які організовували, адміністрували ці так звані "вибори", висувалися на них або виступали "спостерігачами" на тимчасово окупованій території України

Джерело: https://www.facebook.com/yevheniia.khudzik/posts/pfbid037riKF9U6bVtzFyYY3K96GSSK2EhiRgCXJbXwHs7nbzjHg2gAp7CrafU1g21Bm3y2l