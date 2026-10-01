В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця на проїжджій частині – поліція

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 50-річного військовослужбовця, тіло якого виявили на проїжджій частині, та повідомили йому про підозру, інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі в Одесі, де співробітники патрульної поліції біля автомобіля Chevrolet виявили тіло потерпілого з вогнепальними пораненнями. Невдовзі патрульні встановили та затримали причетного до злочину місцевого пенсіонера.

Під час слідчих дій вилучено знаряддя злочину, гільзи та інші речові докази, які направлено на експертизу.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили затриманому про підозру за ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство перевіряє кілька версій і мотивів скоєння злочину під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/vbyvstvo-viiskovosluzhbovtsia-na-proizhdzhii-chastyni-odeski-politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka-ta-povidomyly-iomu-pro-pidozru?v=6abd36103c70d