У Харкові ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку та ТЦ: одна людина поранена – Терехов

Російські окупаційні війська атакували Харків бойовими безпілотниками, зафіксовано влучання в Київському районі міста, зокрема в торговельний центр та житлову багатоповерхівку, відомо про одну поранену людину, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі.

"Зафіксовано влучання ворожого безпілотника у Київському районі. Наслідки уточнюються", – спершу написав мер.

Згодом він додав: "Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів... Надійшла інформація про одну поранену людину".

Пізніше Терехов уточнив дані щодо наслідків удару: "За уточненою інформацією, зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок".

На місцях прильотів працюють відповідні екстрені та комунальні служби, інформація щодо постраждалих і руйнувань продовжує оновлюватися.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/4697

https://t.me/ihor_terekhov/4698