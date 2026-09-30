У Харкові ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку та ТЦ: одна людина поранена – Терехов

Російські окупаційні війська атакували Харків бойовими безпілотниками, зафіксовано влучання в Київському районі міста, зокрема в торговельний центр та житлову багатоповерхівку, відомо про одну поранену людину, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі.
"Зафіксовано влучання ворожого безпілотника у Київському районі. Наслідки уточнюються", – спершу написав мер.
Згодом він додав: "Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів... Надійшла інформація про одну поранену людину".
Пізніше Терехов уточнив дані щодо наслідків удару: "За уточненою інформацією, зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок".
На місцях прильотів працюють відповідні екстрені та комунальні служби, інформація щодо постраждалих і руйнувань продовжує оновлюватися.
Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/4697