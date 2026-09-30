Троє людей постраждали через обстріли Дергачівської громади протягом дня

Протягом середи ЗС РФ неодноразово обстрілювали Дергачівську громаду (Харківська обл), є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Близько 15:30 ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався зі Слатиного у бік Дергачів автотрасою Дергачі – Козача Лопань. Унаслідок влучання поранень зазнали 65-річний водій та 63-річна пасажирка. Обоє постраждалих – слатинчани. З численними уламковими пораненнями ніг у стані середньої важкості їх доставили до Дергачівської центральної лікарні. О 18:25 окупанти вдарили FPV-дроном по приватному сектору в Дергачах, пошкодивши будинок і паркан. 61-річна мешканка будинку зазнала гострої реакції на стрес, госпіталізації не потребувала", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Окрім того, о 9:10 два КАБи поцілили по житловій забудові в Слатиному. Пошкоджено щонайменше 6 домоволодінь, будівлю місцевої пилорами, дорожнє полотно, а також лінію електропередач. Понад 1500 людей, які досі живуть у Слатиному та Безруках, знову залишилися без світла. Без постраждалих.

Джерело: https://t.me/zadorenko_v/19315