В окремих регіонах України 1 жовтня застосовуватимуть графіки обмежень світла – "Укренерго"

Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України, спричинену наслідками російських атак на енергооб'єкти, у четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням компанії, з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у періоди з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 передбачено застосування графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом 0,5 черги.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і закликали громадян стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу (обленерго), а також споживати електроенергію ощадливо.