Унаслідок атаки РФ на Київщину поранено жінку, у п'яти районах є пошкодження – ОДА

Російські війська атакували Київську область, унаслідок чого в Бориспільському районі дістала поранень жінка, пошкодження майна та будівель зафіксовано в п'яти районах регіону, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм-каналі в середу.

"Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі постраждала жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Госпіталізації вона не потребувала", – написав він.

За даними голови ОДА, наслідки ворожого удару зафіксовані в п'яти районах області: у Бучанському районі пошкоджено таунхаус, чотири приватні будинки та два автомобілі; в Обухівському районі – три приватні будинки; у Білоцерківському районі – два приватні будинки та заклад освіти; у Фастівському районі уламки впали на виробничо-господарську будівлю; у Бориспільському районі пошкоджено приватне домоволодіння.

Ткаченко додав, що пожежі, які спалахнули через атаку, вже ліквідовані або локалізовані рятувальниками.