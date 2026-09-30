ЄБРР виділяє Києву €150 млн кредиту на закупівлю сучасних вагонів метро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає місту Києву кредит у розмірі 150 млн євро на придбання нових енергоефективних вагонів метро, запчастин, а також обладнання для технічного обслуговування і діагностики для КП "Київський метрополітен", повідомляє пресслужба фінустанови в середу.

Кредит підкріплений частковою гарантією Іспанії та доповнений грантовим фінансуванням із внутрішніх ресурсів банку.

"Очікується, що нові вагони метро будуть до 25% енергоефективнішими, ніж застарілі вагони, які вони замінять, забезпечуючи екологічніші, безпечніші та надійніші послуги метро", – ідеться в повідомленні.

Окрім закупівлі рухомого складу, ЄБРР профінансує аудит доступності підземки з метою розробки плану дій для інклюзивного транспорту всього Києва, орієнтованого на потреби людей з інвалідністю, ветеранів, літніх пасажирів і батьків із дітьми. Також банк підтримає трирічну програму підготовки жінок-машиністок електропоїздів у партнерстві з ініціативою "Вона керує" від "ООН Жінки" для подолання кадрового дефіциту.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року ЄБРР спрямував на підтримку реального сектору економіки України майже 11 млрд євро.