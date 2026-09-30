Зеленський обговорив із лідерами Фінляндії та Норвегії ескалацію ударів РФ і посилення ППО та F-16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час яких сторони обговорили відбиття нової хвилі російського повітряного терору та зміцнення протиповітряної оборони.

"Володимир Зеленський детально поінформував партнерів про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти українських міст і громад. Президент зазначив, що майже всю цю добу в Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних "шахедів", а вночі також були удари балістикою", – повідомляє пресслужба глави держави в середу.

Під час переговорів з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере окрему увагу було приділено конкретним потребам захисту українського неба, посиленню можливостей винищувачів F-16 та постачанню додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Координуємо наші кроки й працюємо над тим, щоб забезпечити кращий захист життя людей і їхньої безпеки", – наголосив президент України, подякувавши Фінляндії та Норвегії за незмінну підтримку.