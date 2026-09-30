Київ та Київщина з аварійних перейшли на стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

Київ та Київська області після аварійних відключень, застосованих у середу по обіді на тлі російських атак, перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Згідно з його повідомленням у Телеграм, таку команду надала НЕК "Укренерго".

Згідно з розміщеними ДТЕК графіками для Київщини, до кінця доби світло може бути відсутнє у двох напівчерг по 2,5 години (загалом півчерг 12 – ЕР).

Для Києва потрібно дивитися за кожною конкретною адресою.

Як повідомлялося, у середу внаслідок численних атак РФ на енергоінфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей були введені аварійні відключення світла.