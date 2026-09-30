Корецький: Уряд виконав 17 із 42 запланованих рішень у межах зобов'язань перед міжнародними партнерами

Уряд України виконав 17 із 42 запланованих рішень у межах урядової частини зобов'язань, виконання яких необхідне для отримання фінансування від міжнародних партнерів, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Сьогодні на засіданні ми ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов'язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту маємо завершити, як і обіцяли, до 15 жовтня", – зазначив Корецький у Телеграм.

За його словами, уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, однак цього недостатньо, тому критично важливим залишається отримання коштів від міжнародних партнерів.

Корецький зазначив, що фінансування безпосередньо залежить від виконання Україною взятих на себе зобов'язань, які охоплюють два блоки – урядові та законодавчі зміни.

Прем'єр подякував народним депутатам за продуктивну роботу минулого пленарного тижня та всім, хто підтримав ухвалення частини необхідних законопроєктів у першому читанні.

"За ці два тижні потрібно максимально пришвидшити роботу і проконтролювати, щоб кожне рішення було доведене до кінця. Будь-яка затримка має дуже високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежать наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти Росії", – наголосив Корецький.

Він також відзначив активну залученість народних депутатів до підготовки важливих законопроєктів і наголосив на готовності уряду до конструктивної та злагодженої роботи з парламентарями.

"Це спільна робота і наша спільна відповідальність", – зазначив прем'єр.