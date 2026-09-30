Зеленський обговорив із військовими плани четвертого сезону операції "Вівальді" та потреби підрозділів

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями, які беруть участь в операції "Вівальді", обговорив плани на четвертий сезон активних дій, а також потреби підрозділів, зокрема в артилерії, технічному забезпеченні та грошовому забезпеченні.

За словами Зеленського, зустріч відбулася на пункті управління Третього армійського корпусу. Він також поспілкувався з командирами підрозділів, безпосередньо залучених до операції.

"Сьогодні обговорили плани на четвертий сезон активних дій. Поспілкувався і з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції. Детально проговорили потреби, зокрема в артилерії, та грошове забезпечення", – написав Зеленський у Facebook у середу.

Окремо Зеленський наголосив на використанні наземних роботизованих систем під час операції та заявив про намір масштабувати цей напрям.

"Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон", – зазначив він.

Також Зеленський зустрівся з військовослужбовцями 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, які беруть участь в операції. За його словами, з ними обговорили потреби полку, участь військовослужбовців в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів необхідною технікою та розподіл є-балів.

Він зазначив, що за три сезони операції "Вівальді" Сили оборони України зірвали плани російських військ прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

"Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території", – повідомив президент.

Глава Української держави також нагородив військовослужбовців 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді".

Джерела: https://www.facebook.com/share/v/19TLYfutBc/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/19WcR2QeKu/?mibextid=wwXIfr