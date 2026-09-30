В "Муніципальній охороні" заявили про політичні атаки на організацію, нагадали про ветеранів та військових в їх лавах

Колектив комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва виступив із закликом не використовувати конфлікт за їх участі, який стався під час акції протесту проти вирубки лісосмуги на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, як привід для політичної атаки на всю організацію.

"Колектив комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва вважає неприпустимим спекулювати ім'ям ветеранів у політичних війнах. Це ганьба! Ми свідомо не коментували події навколо будівництва теплотраси на Теремках, поки тривають розслідування і службова перевірка. Проте наше мовчання було сприйняте, як привід для голослівних звинувачень та політичних заяв. Тому ми маємо чітко зафіксувати свою позицію. Недопустимо стравлювати ветеранів між собою та використовувати їхній авторитет, біль і бойовий досвід у чужих політичних інтересах. Не робіть ворогів з ветеранів. Ворог у нас єдиний – росія", – йдеться у заяві організації, опублікованій на Facebook-сторінці "Муніципальної охорони" в середу.

В "Муніципальній охороні" зазначили, що серед їхніх співробітників є 209 ветеранів російсько-української війни, а 373 працівники і зараз боронять Україну у складі Сил безпеки і оборони. 28 людей загинули, дев'ять зникли безвісти. "І саме цей колектив сьогодні намагаються огульно назвати "ухилянтами" та "заброньованими". Вважаємо це навмисним приниження сотень людей, які захищали Україну, продовжують її захищати або втратили на війні своїх побратимів", – наголошується в заяві.

В організації зазначають, що дії конкретних працівників організації мають отримати належну правову та службову оцінку. "Муніципальна охорона" працює у лікарнях, школах, парках, на об'єктах міської інфраструктури. Хтось сьогодні стоїть на посту в Києві і постійно донатить на військо, хтось – на бойовому чергуванні. Ми були одними з тих, хто готував оборону Києва у 2022 році. Не полишили наше місто. Були і залишаємось вірними киянам", – підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, у середу депутатки Київської міської ради Аліна Михайлова (фракція "Голос") та Ксенія Семенова (фракція "Слуга народу") ініціювали питання про розпуск комунального підприємства "Муніципальна охорона" Києва на період дії воєнного стану. Про це повідомила Михайлова у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook, зазначивши, що разом із Семеновою ініціює відповідне питання після подій на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, де під час будівництва резервної теплотраси, за її словами, відбулося фізичне відтіснення мешканців.

Після цього міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з проханням надати правову оцінку подіям, що відбулися 22 вересня на Теремках, зокрема діям працівників КО "Муніципальна охорона". За його словами, внутрішню перевірку в організації має провести Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Місцеві жителі виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, наполягають на пошуку альтернативного маршруту для тепломережі або реалізації раніше затвердженого через вул.Теремківську. Також вони стверджують, що видалення дерев по лінії теплотраси проходить там, де раніше планувалося будівництво додаткової дороги до новобудов, від чого пізніше після організованих протестів відмовились.

11 серпня представники міської влади та жителі Теремків домовилися перевірити можливість прокладання мережі іншим маршрутом і запровадили двотижневий мораторій на вирубування дерев, а 1 вересня в КМДА заявили, що буде застосовано чинний проєкт із максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема планувалося зберегти близько 160 дерев. 14 вересня на території парку знову розпочалися роботи, після чого акції протесту поновилися. 21 вересня паркову територію взяли під охорону правоохоронці, а на місце прибули працівники "Муніципальної охорони". 22 вересня одна із учасниць акції протесту поблизу будівельного майданчика отримала травму руки, їй надали допомогу.