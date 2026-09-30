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В небі над Україною протягом середи було зафіксовано 285 ударних безпілотників, подавлено 254 – ПС ЗСУ

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В небі над Україною протягом середи було зафіксовано 285 ударних безпілотників, подавлено 254 – ПС ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Повітряні сили (ПС) Збройних сил України повідомили, що станом на 18:30 в повітряному просторі України було зафіксовано 285 ворожих ударних безпілотників різних типів, збити або подавити вдалось 254.

"Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) противник атакував Україну 285 ударними БпЛА ( 174 із них – реактивні), Гербера та дронами інших типів", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

Протиповітряній обороні вдалося збити/подавити 254 БпЛА (146 із них – реактивні).

Окірм того, за інформаціє. Повітряних сил на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Інформація уточнюється.

Станом на 18.30 у повітряному просторі близько 10-ти ударних безпілотників.

"Не ігноруйте тривогу!", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

 

#зсу #робота #пс
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