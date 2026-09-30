Звіт програми ЄС "Copernicus" свідчить про тривожні зміни у Світовому океані, заявляють у ЄК

Океан змінюється жахливими темпами, що має прямі наслідки для морських екосистем, прибережних зон та населення у всьому світі – такий головний висновок 10-ї доповіді про стан Світового океану служби моніторингу морського середовища в рамках програми ЄС Copernicus.

"Доповідь про стан океану свідчить про величезне навантаження, якому піддаються наші океани. (...) Для Європи це сигнал до того, щоб активізувати зусилля щодо захисту морського біорізноманіття, підтримки сталого рибальства та прибережних районів, а також щодо поглиблення знань про океан. Рятування наших океанів починається з реагування на явні ознаки стрімких змін", – заявив член Єврокомісії (ЄК) з питань рибальства та захисту океанів Костас Кадіс.

У опублікованій у середу доповіді програми ЄС зі спостереження за Землею "Копернікус" аналізуються дані, з 1960 року. Зазначається, що через підвищення температури середній рівень моря з 2012 року зростає приблизно на 4,2 мм на рік.

Одні з найрізкіших змін відбуваються в Арктиці – регіоні, що має дедалі більшу стратегічну важливість для кліматичної безпеки, економічної стійкості та геополітичної стабільності, повідомляється у звіті.

У період з 1979 по 2025 рік площа морського льоду скорочувалася приблизно на 490 тис. кв. км за десятиліття. Це можна порівняти з територією, що за площею майже дорівнює Іспанії.

Скорочення крижаного покриву посилює вітровий та хвильовий вплив, внаслідок чого близько 60% об'єктів прибережної інфраструктури в Арктиці виявилися вразливими до ерозії та підвищення рівня моря.

На півдні Європи, у Середземному та Чорному морях, у 2024 році було зафіксовано екстремальні температури, що перевищували норму більш ніж на 4,6 градуса.

У малих острівних країнах, що розвиваються, 65% їхніх сукупних виключних економічних зон з 1999 року зіткнулися з прискореним підвищенням рівня моря, спричиненим потеплінням океану.

"Ці зміни вимагають глибших знань, міжнародної співпраці та рішучих дій. Через зміцнення систем спостереження за океаном у рамках ініціативи OceanEye, програма Copernicus підтверджує свою роль стратегічно важливого європейського ресурсу", – заявив член ЄК з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.