Україна та Норвегія обговорили посилення ППО на тлі російських ударів, зокрема потребу в боєприпасах до F-16 та ПЗРК

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час телефонної розмови з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком поінформував його про наслідки російських ударів по цивільних об'єктах в українських містах та окреслив нагальні потреби України для посилення протиповітряної оборони, зокрема в боєприпасах до F-16 та переносних зенітних ракетних комплексах (ПЗРК).

Хмара розповів Сандвіку про наслідки ударів, яких Росія завдала протягом останніх тижнів по цивільних об'єктах в українських містах, зокрема в Києві.

"Балістика і реактивні дрони – головні виклики для захисту неба. Україна розвиває власні спроможності для протидії цим загрозам. Вже є результати щодо збиття реактивних БпЛА. Водночас наша держава розраховує на подальшу підтримку партнерів", – цитує слова міністра пресслужба Міністерства оборони України в Телеграм-каналі.

Під час розмови українська сторона представила конкретний перелік нагальних потреб, необхідних для посилення захисту українського неба. Зокрема, йдеться про боєприпаси до F-16 та ПЗРК.

Хмара подякував Норвегії за сталу, послідовну та масштабну підтримку України.

За даними Міноборони України, Норвегія щороку спрямовує на допомогу Україні близько 1,3% власного ВВП, що становить близько $7 млрд.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16283