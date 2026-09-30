Шведські Gripen з жовтня патрулюватимуть небо над Польщею

Шведські льотчики на літаках Gripen з жовтня 2026 року патрулюватимуть небо над Польщею в межах місії НАТО, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, зазначивши, що цей крок спрямований на посилення захисту східного флангу Альянсу та є відповіддю на складну безпекову ситуацію й неодноразові порушення повітряного простору союзників.

"З жовтня Швеція розгорне свої бойові літаки для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору та посилення захисту східного флангу Альянсу", – написав він у соціальній мережі Х у середу.

Міністр висловив вдячність шведському уряду за це стратегічне рішення, наголосивши, що спільні зусилля є ключем до стабільності в регіоні. "Дякуємо шведському уряду за це важливе рішення з огляду на складну безпекову ситуацію та неодноразові порушення повітряного простору НАТО", – написав він.

Як повідомлялося, аналогічну угоду Швеція уклала з Фінляндією. Шведські військові льотчики на винищувачах Gripen братимуть участь у спостереженні та захисті території Фінляндії до кінця 2026 року.