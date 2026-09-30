Київ очолив рейтинг "Європейський індекс міст 2025" в сфері прозорості та електронних сервісів – ТІU

Найвищі результати за напрямами відкритості та електронних сервісів у межах "Європейського індексу міст 2025" продемонстрував Київ, повідомила громадська організація Transparency International Ukraine у Телеграмі.

За даними дослідження, Київ отримав 55,3 бала зі 100 за загальним результатом індексу та увійшов до трійки міст із найвищими показниками разом із Луцьком (53,4 бала) та Львовом (53,3 бала). Середній показник 11 досліджених муніципалітетів становив 44 бали, а результати коливалися від 29,9 до 54,8 бала.

"Протягом року аналітики дослідили 6 напрямів роботи 11 міських рад: відкритість, електронні сервіси, відкриті дані, публічні фінанси, доброчесність і протидію корупції та підзвітність. Пілотну вибірку склали 11 міст: Дніпро, є Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Харків, Хмельницький, Чернігів і Київ", – зазначається в повідомленні.

Київ показав найвищий серед усіх окремих оцінок Євроіндексу результат за електронними сервісами – 70 балів. У цьому напрямі оцінювали, зокрема, відстеження громадського транспорту в реальному часі, безготівкову оплату проїзду, онлайн-запис дітей до дитячих садків, електронні петиції, контакт-центри та онлайн-запис до ЦНАП.

Найкраще загалом міста впоралися з базовою відкритістю – середній рівень виконання становив 53,5%. Найслабшим напрямом стали відкриті дані – 23,1%.

За результатами дослідження, 10 із 11 міст хоча б раз входили до трійки лідерів за одним із шести блоків, однак жодна міська рада не продемонструвала високих результатів за всіма напрямами одночасно.

У Transparency International Ukraine зазначили, що головною проблемою залишається відсутність цілісної та стійкої системи врядування, оскільки окремі успішні практики не завжди формують системний підхід.

"Європейський індекс міст працює як механізм практичних змін у громадах. Після кожної хвилі дослідження "Прозорі міста" спрямовували міським радам дорожні карти змін, проводили консультації та повторно перевіряли окремі практики. Наприклад, міста почали публікувати узагальнену інформацію про компенсації за пошкоджене майно, Київ, Львів і Полтава створили окремі розділи на сайтах, присвячені електронним сервісам. Загалом під час повторного моніторингу середній результат у відкритості зріс на 11,5 бала, в електронних сервісах – на 7,6 бала", – повідомила керівниця програми "Прозорі міста" Олеся Коваль.

Пілотування Європейського індексу міст завершено. Наступним етапом стане масштабування дослідження на 50 міст, подальша автоматизація перевірок і розвиток BI-платформи для перегляду та порівняння результатів міст.