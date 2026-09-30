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Аварійні відключення електроенергії запроваджені у Києві та трьох областях

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Аварійні відключення електроенергії запроваджені у Києві та трьох областях
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомило Міністерство енергетики у середу.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – зазначили у відомстві.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу", – порадили в Міненерго споживачам.

#регіони #відключення #енергетика
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