Аварійні відключення електроенергії запроваджені у Києві та трьох областях

Внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомило Міністерство енергетики у середу.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – зазначили у відомстві.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу", – порадили в Міненерго споживачам.