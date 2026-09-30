Окупанти вперше використали боєзаряд КРСН на реактивних дронах і тепер можуть атакувати ЛЕП – радник президента

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупанти під час повітряної атаки в середу вперше використали реактивний дрон з боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН) і припустив, що вони тепер атакуватимуть лінії електропередач (ЛЕП), для знищення яких такі боєзаряди були розроблені.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій", – написав Бескрестнов у Facebook у середу.

За його словами, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. "Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", – додав Бескрестнов.