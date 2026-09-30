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У Хмельницькій області скоротили комендантську годину – до 4:00

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У Хмельницькій області скоротили комендантську годину – до 4:00
Фото: Unsplash

Тривалість комендантської години скорочено у Хмельницькій області: з 1 жовтня вона триватиме з 00:00 до 04:00, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін за підсумками засідання Ради оборони області.

"Вирішили з 1 жовтня на всій території Хмельницької області встановити комендантську годину з 00:00 до 04:00. Відповідне рішення одностайно підтримали члени Ради оборони області. Відповідний наказ уже підписав", – написав він у телеграм в середу.

За його словами, у разі зміни безпекової ситуації та появи відповідної потреби питання режиму комендантської години може бути додатково розглянуто Радою оборони.

Як повідомлялося, раніше тривалість комендантської години на одну годину скоротили в Києві та Київській області: з 10 вересня вона діє з 1:00 до 5:00 ранку. До того вона тривала 5 годин та починалася опівночі. З 21 вересня аналогічним чином комендантську годину було скорочено у Вінницькій області.

#хмельницька #скорочення #комендантська
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