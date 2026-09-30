P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall знищив російський реактивний дрон "Герань-5" – компанія

Перехоплювач P1-SUN JetKiller виробництва української технологічно-оборонної компанії SkyFall знищив російський реактивний дрон "Герань-5".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії SkyFall, ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar's Group Національної гвардії України.

"Під час бойової роботи екіпаж також використав систему віддаленого керування SkyFall. Вона дає можливість дистанційно управляти перехоплювачем з будь-якої точки світу", – йдеться у повідомленні.

Відповідне відео агентству надала компанія.

До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN.