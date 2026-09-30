Шість КАБів влучили по території Сумської області, шестеро людей зазнали ушкоджень

Російські війська завдали ударів шістьма керованими авіабомбами по Сумах та території старостату в Сумській області, внаслідок чого, за попередніми даними, поранено шестеро людей, повідомив в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар у телеграм-каналі.

"Шість КАБів ворог спрямував по нашій громаді. Сьогодні зафіксовано влучання на трьох локаціях у Ковпаківському районі міста та на території Піщанського старостату", – написав Кобзар.

Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти міської інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство.

На місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки та постраждалих уточнюється.