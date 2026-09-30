Ворог ракетами знищив склад виробника ягід, фруктів та овочів Flora Organic

Росія двома ракетами в ніч з 23 на 24 вересня знищила склад українського виробника та постачальника свіжих ягід, фруктів і овочів ТОВ "Флора-Органік" (Flora Organic) на нульовому поверсі міцної бетонної будівлі, йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

"Зараз ми перебудовуємо роботу буквально на ходу: наші неймовірні люди фасують свіжу поставку продукції, організовують логістику та розвозять ягоди й напої по магазинах. Робимо все, щоб наша продукція й надалі була доступна вам", – зазначається у інформації.

Flora Organic також наголосила, що працівники під час обстрілу не постраждали.

Згідно з даними системи YouControl, у першому півріччі 2026 року "Флора-Органік" зменшила виручку на 18,5% – до 211,01 млн грн та скоротила чистий збиток на 15,6% – до 9,92 млн грн.

Власниками компанії на паритетних засадах, згідно з інформацією у YouControl, є її керівник Ігор Сулим та Віталій Подольніков.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/19KRzvboMu/

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27463227&tb=file#express-universal-file