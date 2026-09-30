Перші виплати 19,4 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій вже профінансовано – Мінсоцполітики

Кошти на загальну суму понад 27,6 млн грн вже спрямовано для 1424 домогосподарств на прифронтових територіях (0-20 км) у межах програми "Зимової підтримки", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Загалом на виплату 19 400 грн передбачено більше 7,4 млрд грн. Це кошти міжнародних та національних гуманітарних організацій. Частина фінансування надходить через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відкритий у Національному банку України. Інша частина формується міжнародними партнерами. До підтримки програми долучилися UNICEF, Український Червоний Хрест, УВКБ ООН та інші гуманітарні організації", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що одноразову виплату 19,4 тис. зможуть отримати родини 11 вразливих категорій.

Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування.

"Території розподілені на два списки – залежно від відстані до лінії фронту та відповідного механізму фінансування. Кошти можна використовувати без обмежень – родина самостійно визначає, на які потреби їх спрямувати", – йдеться в повідомленні.