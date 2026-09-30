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У Херсонській області внаслідок російського обстрілу загинула літня жінка, ще троє людей постраждали – ОВА

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Троє людей дістали поранень унаслідок російських ударів по Нововоронцовці Херсонської області протягом дня, ще одна 77-річна жителька селища загинула, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 14:35 внаслідок ворожого обстрілу смертельні травми отримала 77-річна жінка", – написав Прокудін у телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, постраждав 56-річний чоловік, який ішов вулицею. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та переломом кисті.

Загалом упродовж цього дня через російські удари по селищу поранення дістали троє людей. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

#херсонська #жертви #атака
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