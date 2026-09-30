Країни ЄС зараз не договороспроможні між собою, переконаний Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний переконаний: майбутнє Європейського Союзу залежатиме від рішення про завершення війни в Україні та встановлення нових правил, але наразі 27 країн членів між собою недоговороспроможні.

"Ця війна – це не лише про Україну – це про безпеку всієї Європи і всього світу. Чи спроможний ЄС сьогодні відповідати всім викликам, що стоять перед цим Союзом? Важко сказати, оскільки досвід останніх років показує: 27 країн недоговороспроможні між собою. Хоча мають виступати як єдиний механізм", – написав Залужний у Facebook в середу за результатами спілкування поспілкуватися з представниками Запорізького національного університету.

Він наголосив, що в Європі триває страшна війна, "і питання в тому, чи здатен Євросоюз не лише її зупинити, а й побудувати ефективну систему безпеки, яка б відповідала сучасним викликам", згадавши в цьому контексті Joint Expeditionary Force (Об'єднані експедиційні сили, JEF).

"Ось чому я озвучив думку про JEF – бо в цій організації країни готові дбати про безпеку. І український досвід в цьому контексті дуже важливий – такого досвіду в Європі не має ніхто. Тож майбутнє Європейського Союзу залежатиме від глобального рішення про завершення війни в Україні та встановлення нових правил для Європи", – наголосив Залужний.