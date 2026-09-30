Теоретичний іспит зі знання ПДР можна скласти англійською – глава МВС

Відсьогодні скласти теоретичний іспит зі знання Правил дорожнього руху можна англійською мовою - сервісні центри МВС розширюють можливості для майбутніх водіїв, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть самостійно обрати зручну мову для складання іспиту - українську або англійську", - зазначив він в телеграм-каналі в середу.

За словами міністра, переклад тестових питань повністю відповідає чинним Правилам дорожнього руху.

"Усі інші умови складання теоретичного іспиту залишаються незмінними: 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту та можливість допустити не більше двох помилок", - уточнив глава МВС.

Він нагадав, що зареєструватися на складання теоретичного іспиту можна онлайн через Е-запис, мобільний застосунок (App Store або Google Play) або офлайн – у терміналі самообслуговування в приміщенні обраного сервісного центру МВС.