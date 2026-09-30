Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії потреби України в ППО та забезпеченні F-16

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере потреби України в протиповітряній обороні та забезпеченні винищувачів F-16 для захисту від російської ескалації.

"Обговорили, що потрібно Україні для захисту від цієї жорстокої ескалації, передусім ППО та забезпечення наших F-16. Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захист життів та безпеки", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, лише від початку доби внаслідок російських ударів по Україні були поранені 24 людини, семеро людей загинули, серед них дитина.

Він також поінформував Стере про безперервні російські атаки дронами та балістичними ракетами.

"Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захисту життів та безпеки. Дякую особисто прем'єр-міністру та усій Норвегії за незмінну підтримку", – додав президент.