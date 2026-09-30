США вийшли з антикорупційної групи Ради Європи, яку раніше покинули лише РФ і Білорусь

Адміністрація президента Дональда Трампа вивела Сполучені Штати з провідної європейської антикорупційної організації GRECO, яку покинули лише Росія та Білорусь, повідомляє AP.

"Рада Європи заявила 29 вересня, що США офіційно повідомили її про вихід із Групи держав проти корупції (GRECO). До цього GRECO покинули лише дві інші країни – Росія та Білорусь", йдеться у повідомленні агентства на сайті у середу.

Державний департамент підтвердив цей крок, заявивши, що участь США, яка вимагає щорічного грошового внеску, "не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки США".

Рада Європи зі штаб-квартирою у Страсбурзі заявила, що США зробили "цінний внесок" у роботу GRECO, "а також в обмін досвідом і передовим досвідом у запобіганні та боротьбі з корупцією". "GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі Сполученими Штатами в майбутньому на підтримку спільних зусиль щодо запобігання корупції, зміцнення доброчесності та дотримання верховенства права", – йдеться у заяві.

США вже вийшли з низки європейських установ ООН та багатосторонніх установ, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Раду ООН з прав людини, і розглядають подальші подібні кроки.