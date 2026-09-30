Україна та Азербайджан обговорили питання визнання дипломів про освіту

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко обговорив із послом Азербайджанської Республіки в Україні Сеймуром Мардалієвим визнання документів про вищу освіту, розширення співпраці між університетами та підготовку двосторонніх заходів у сфері освіти й науки.

"На початок 2026 року в Україні навчалися понад 5,4 тисячі громадян Азербайджану – близько третини всіх іноземних студентів. Українська сторона підтвердила зацікавленість у збереженні цієї співпраці та створенні належних умов для здобуття освіти", – йдеться в повідомленні Міносвіти.

Зазначається, що окрему увагу приділили визнанню дипломів українських закладів вищої освіти в Азербайджані.

Зокрема, українська сторона запропонувала предметно опрацювати відповідні питання в межах профільної робочої групи.

Також на зустрічі порушувалося питання документального супроводу вступу та приїзду азербайджанських студентів на навчання в Україну.

Крім того, учасники зустрічі розглянули підготовку візиту делегації Міносвіти на чолі із заступником міністра Миколою Трофименком до Азербайджану.

"Запропонована програма передбачає засідання робочої групи з визнання документів про освіту, зустрічі з керівництвом профільного міністерства та ректорами університетів. Візит має сприяти опрацюванню спільних рішень і розвитку прямих партнерств між закладами вищої освіти обох країн. А також говорили про можливість організації зустрічі міністра освіти України та Азербайджану до кінця цього року", – йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили підготовку до 14-го засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та підписання міжурядової угоди про науково-технічне співробітництво.