Україна ініціювала терміновий розгляд гумкатастрофи в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Питання "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією" розглядатимуть завтра. Делегація України проінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних, зокрема дітей. Це не що інше, як штучно створена гуманітарна катастрофа", – йдеться у повідомленні.

Сибіга підкреслив, що ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій від міжнародної спільноти.

"Я закликаю швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора і чинити на Росію максимально сильний тиск", – додав він.

Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити надати її негайно, наголосив глава МЗС.

"Ми й надалі викриватимемо цинічну воєнну пропаганду Росії та забезпечуватимемо, що міжнародна спільнота знає правду про те, що відбувається в Олешках" – запевнив Сибіга.