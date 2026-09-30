Зеленський: Командири підготують пропозиції щодо оплати служби військових на передовій

Командири військових підрозділів підготують пропозиції щодо оплати служби військовослужбовців на передовій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Домовилися також, що командири підготують пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, під час координаційної наради з командирами корпусів, бригад і батальйонів на Лиманському напрямку також обговорювали рішення щодо оборонних закупівель, зокрема пікапів на рівні бригад, посилення Сил безпілотних систем, збільшення фінансування дронів, спрощення закупівель, розширення штату та поповнення і підготовку особового складу.

"Окремо поспілкувалися з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні нашої країни, розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також обговорили повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців, логістику", – повідомив він.

Також, за словами Зеленського, з військовими узгодили питання потреби в далекобійній артилерії. Усі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.