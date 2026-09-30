У Києві внаслідок ударів реактивними безпілотниками троє загиблих та семеро травмованих – поліція

У середу ворог продовжує завдавати по Києву ударів реактивними безпілотниками: у місті троє загиблих та семеро травмованих, повідомляє поліція Києва.

У повідомленні столичної поліції на сайті зазначається, що поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА в приватний будинок у Святошинському районі загинуло дві жінки віком 46 та 95 років. Також внаслідок вибухової хвилі травми отримали три жінки та чоловік – мешканці сусідніх будівель", – йдеться в повідомленні.

У Солом'янському районі, за даними поліції, внаслідок влучання безпілотника загинув працівник підприємства, ще двоє отримали поранення.

"У Голосіївському районі постраждав рятувальник ДСНС, який приїхав допомагати людям та потрапив під повторний удар", – інформують в поліції столиці.

У місті пошкоджено приватні будинки, лазню, недобудови, автомобілі та інші об'єкти інфраструктури.

На місці ворожої атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

"Наразі у місті триває повітряна тривога. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до оголошення відбою небезпеки", – закликають в поліції.