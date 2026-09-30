Очільник Херсонської ОВА закликав РФ припинити "цирк" в Олешках і відкрити гуманітарні коридори

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів подробиці щодо інформаційної кампанії РФ проти України в контексті гуманітарної катастрофи в Олешках та звернувся до росіян: "русские, заканчивайте с этим цирком", якщо хочете допомогти, відкрийте гуманітарні коридори для евакуації та доставки продовольства.

"Після нашої операції з доставки продовольства до Олешок росіяни планують розгорнути широку інформаційну кампанію проти України. Розвідка зафіксувала перехоплення, у яких йдеться про наказ командирам російських окупаційних підрозділів, що блокують Олешки, знімати пропагандистські ролики", – повідомив Прокудін у відеозверненні у Телеграмі ОВА у середу.

За його словами, у цьому "кіно" росіяни планують використати цивільних мешканців міста.

"Їх змушуватимуть хвалити окупантів, які зруйнували їхнє місто, і перекладати відповідальність за злочини росіян на українських військових. Це не просто пропаганда, а продовження імперської традиції, яка бере початок від часів Івана Грозного, пройшла через сталінський тоталітаризм і сьогодні проявляється в діях сучасної росії", – зазначив Прокудін.

"Логіка – незмінна. Їм недостатньо підкорити людину, їм потрібно зламати її волю та змусити прославляти свого ката. І сьогодні ми бачимо це в Олешках. росіяни спочатку руйнують місто, залишають людей без їжі та води, а потім змушують перед камерами дякувати окупантам. Змінюються століття та диктатори, але методи імперського приниження залишаються тими самими", – додав він.

Далі Прокудін звернувся до росіян (російською мовою – ІФ-У): "Русские, заканчивайте с этим цирком. Если вы действительно хотите помочь людям – в чём лично я сильно сомневаюсь – нужны гуманитарные коридоры для эвакуации и доставки продовольствия. Пачка макарон, выданная перед камерой, вряд ли кому-то поможет. Пока вы занимаетесь этой ерундой и отказываетесь от договорённостей о спасении людей, в Олешках умирают гражданские".

Водночас Прокудін заявив, що українська сторона продовжить докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української розвідки, Росія готується інсценувати десятки пропагандистських відео в тимчасово окупованих Олешках, змушуючи місцевих жителів говорити на камеру про "щасливе" життя і вдячність окупантам.

"За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам. Російському цинізму немає меж. Спершу окупанти захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу. Потім змушують місцевих жителів грати в постановочних пропагандистських відео", – написав Сибіга у Х.

Міністр назвав це черговим кроком у "багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії", яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає.

МЗС закликало міжнародних партнерів "діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії".