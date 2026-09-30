Навчальні центри ЗСУ в Україні модернізують за підтримки ЄС – Міноборони

За підтримки Європейського Союзу в Україні буде проведена модернізація навчальних центрів Збройних сил України, повідомляє Міністерство оборони України.

"Проєкт охопить кілька локацій для підготовки військовослужбовців. Передбачено покращення побутових умов, розвиток інфраструктури та вдосконалення наявних навчальних об'єктів. Головна мета – створити сучасні середовища, в яких військових можна якісно готувати з урахуванням реального бойового досвіду", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що проєкт реалізовуватиметься під егідою структур ЄС. За втілення відповідатиме фонд "Повернись живим" у тісній співпраці з Міністерством оборони.

До фінансування модернізації полігонів можуть долучатися всі країни-партнери. Розпорядником коштів виступає Данія, яка раніше вже спрямувала близько €33 млн на модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ.