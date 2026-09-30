Зеленський прибув на Лиманський напрямок

Президент України Володимир Зеленський на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку.

"Сьогодні тут зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами. Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він повідомив, що 66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 кв. км території.

На оприлюдненому Зеленським відео зустрічі з воїнами також видно головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та міністра оборони Євгенія Хмару.