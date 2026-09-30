Зеленський і Стубб обговорили посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Алексом Стуббом.

"Детально поінформував його про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти наших міст і громад. Майже всю цю добу, від ночі, у Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних "шахедів". Вночі також були удари балістикою", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Сторони обговорили найважливіші аспекти підтримки України, зокрема посилення F-16 та ППО загалом.