У Пловдиві вбили власника футбольного клубу "Ботев" Філіпова

Мажоритарного власника болгарського футбольного клубу "Ботев" Іліяна Філіпова вбили в ніч на середу в Пловдиві, повідомляє Болгарське національне телебачення (БНТ).

БНТ наводить слова окружного прокурора Пловдива, який повідомив, що йдеться про умисне вбивство, однак інформації про те, що Філіпов отримував якісь погрози, немає. Водночас поліція розглядає всі можливі версії події.

Філіпов був впливовим бізнесменом у Болгарії, співзасновником і керівником однієї з провідних транспортних компаній у Болгарії. Його діяльність також була пов'язана з будівництвом та інфраструктурними проєктами, зокрема зі стадіоном "Христо Ботев".