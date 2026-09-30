Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина постраждала через удар по ТЦ у Харкові – мер

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина постраждала через удар по ТЦ у Харкові – мер
Фото: Interfax-Ukraine / Marianna Zhogan

У Харкові зафіксовано удар БпЛА по торгівельному центру в Київському районі, одна людина постраждала, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Надійшла інформація про одну поранену людину", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

#харків #тц #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ