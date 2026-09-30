Одна людина постраждала через удар по ТЦ у Харкові – мер

У Харкові зафіксовано удар БпЛА по торгівельному центру в Київському районі, одна людина постраждала, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Надійшла інформація про одну поранену людину", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
У Харкові зафіксовано удар БпЛА по торгівельному центру в Київському районі, одна людина постраждала, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Надійшла інформація про одну поранену людину", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
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