КМДА: Масштабної реставрації Палацу одружень у Києві не буде – виділять кошти лише на консервацію будівлі

Київська міська державна адміністрація (КМДА) спростувала інформацію про начебто плани повномасштабної реставрації Центрального палацу одружень на суму близько 280 млн грн. та повідомила, що під час війни проведуть лише мінімально необхідні роботи з консервації будівлі, щоб не допустити її подальшого руйнування.

"Інформація про те, що Київ нібито вже наразі витрачає близько 280 млн грн на повномасштабну реставрацію Палацу одружень, не відповідає дійсності. Йдеться лише про мінімально необхідні роботи, щоб законсервувати будівлю та не допустити її подальшого руйнування", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що із 48,9 млн грн, передбачених на 2026 рік для Палацу одружень, залишать лише кошти на консервацію. Решту планують спрямувати на першочергові потреби міста.

"Повноцінне відновлення та створення сучасного безбар'єрного Палацу одружень планують, коли будуть відповідні безпекові та фінансові умови", – заявили у КМДА.

Палац одружень є об'єктом культурної спадщини. У власність територіальної громади його повернули у 2024 році вже в занедбаному технічному стані. Комплексного ремонту в будівлі не проводили з 1986 року.

Напередодні низка медіа повідомила, що КМДА замовила реставрацію Палацу одружень за 279,58 млн грн за результатами тендеру, проведеного 24 вересня. Відповідну закупівлю оприлюднили в системі "Прозорро", у межах робіт передбачені нові скляні вітражі. Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю "Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація "Україна-Реставрація". Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався.