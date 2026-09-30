Атака РФ призвела до пошкодження генеруючого обладнання Трипільської ТЕС – "Центренерго"

Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго" зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ у середу, пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомила компанія у Facebook.

"Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", – заявив генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко, слова якого наведено в повідомленні.

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

"Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Сергій Корецький зранку середи заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, уночі середи ракетами та дронами атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та в інших регіонах. Він зазначив, що починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Корецький додав, що в результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування.